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В Швеции откроется Нобелевская неделя

В Швеции откроется Нобелевская неделя Очередная Нобелевская неделя откроется в понедельник в шведской столице оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины.
Наука и образование
3 октября 2022 г. 07:26
В Швеции откроется Нобелевская неделя

Очередная Нобелевская неделя откроется в понедельник в шведской столице оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях.

Так, 4 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 5 октября - по химии, 6 октября - по литературе, а 7 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 10 октября.

В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатур истек 31 января, после чего начался процесс их рассмотрения.

Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто выдвинул их кандидатуры. Специалисты со своей стороны делают предположения о хранимых в тайне именах.

С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 112 раз. Лауреатами стали 224 человека, из них 12 женщин. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет), удостоившийся ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Но два раза подряд - в 2020-м и 2021 году - из-за пандемии она проводилась в онлайн-формате.

Медали и дипломы лауреаты получали дома - через посольства Швеции в разных странах или из рук бывших лауреатов. Церемония вручения Нобелевских премий транслировалась из ратуши Стокгольма, на месте была небольшая аудитория.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн крон. Из-за ослабления шведской валюты это чуть более 900 тыс долларов США по текущему курсу вместо 1,14 млн долларов США в прошлом году.

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