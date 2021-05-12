В Шуше заложен фундамент общеобразовательной школы № 1

12 мая в Шуше был заложен фундамент общеобразовательной школы номер 1

12 мая в Шуше был заложен фундамент общеобразовательной школы номер 1.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Глава государства заложил фундамент школы.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в 1830 году именно здесь был заложен фундамент первой в Азербайджане и на Южном Кавказе светской школы. В 1980 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева был отмечен 150-летний юбилей школы. Армянские вандалы полностью разрушили и это учебное заведение, функционировавшее до оккупации как школа номер 1.

В целях проектирования и строительства новой полной средней школы на 960 ученических мест из резервного фонда Президента Министерству образования выделено первоначально 3 миллиона манатов.