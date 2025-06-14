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В Шуше впервые прозвенел "Последний звонок"

В Шуше впервые прозвенел "Последний звонок" В Шуше впервые прозвенел "Последний звонок"
Наука и образование
14 июня 2025 г. 13:04
В Шуше впервые прозвенел Последний звонок

В средней школе №1 города Шуша впервые состоялся "Последний звонок".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и руководители других организаций.

Гости, присутствовавшие на мероприятии, поздравили выпускников. Школьники представили литературно-художественные композиции.

В конце мероприятия выпускникам были вручены аттестаты о полном среднем образовании.

Отметим, что в этом году из этой школы выпускаются 8 учеников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada ilk dəfə "Son Zəng" tədbiri keçirilib

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