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В Шуше ведутся работы по установке сейсмической станции

В Шуше ведутся работы по установке сейсмической станции Продолжаются технические работы по установке сейсмической станции, подаренной Республиканскому центру сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА Агентством по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при министерстве внутренних дел
Наука и образование
18 октября 2023 г. 17:03
В Шуше ведутся работы по установке сейсмической станции

Продолжаются технические работы по установке сейсмической станции, подаренной Республиканскому центру сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА Агентством по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при министерстве внутренних дел Турции.

Как сообщает Report, в связи с этим Шушу посетил начальник отдела международных связей РЦСС Тельман Джафаров.

В настоящее время продолжается бурение скважины, в которой будет размещена сейсмическая станция.

Шушинскую сейсмическую станцию планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Отметим, что РЦСС предусматривает установку сейсмической и геофизической станции в Карабахе, а также в других прилегающих районах. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

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Версия на английском языке ФотоSeismic station under construction in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada seysmik stansiya qurulur

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