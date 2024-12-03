В Шуше прошел форум молодых ученых исламских стран

В Шуше прошел форум молодых ученых исламских стран, организованный Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и Министерством культуры.

В Шуше прошел форум молодых ученых исламских стран, организованный Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и Министерством культуры.

Как сообщает находящийся в Шуше корреспондент Report, в мероприятии приняли участие вице-президент НАНА Дильгам Тагиев, начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров, председатель Совета молодых ученых и специалистов НАНА Эльмир Бабаев, а также другие официальные лица, иностранные гости и студенты Карабахского университета.

Вице-президент НАНА Дильгам Тагиев рассказал, что в Азербайджане действуют 134 научных учреждения, где работают 14 тысяч исследователей, большинство из которых - молодежь. Он также подчеркнул значимость города Шуша как культурной столицы Азербайджана и выразил поддержку проведению форума именно в этом городе.

Выступившие пожелали участникам форума успехов, выразили надежду на превосходные результаты мероприятия.