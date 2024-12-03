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В Шуше прошел форум молодых ученых исламских стран

В Шуше прошел форум молодых ученых исламских стран В Шуше прошел форум молодых ученых исламских стран, организованный Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и Министерством культуры.
Наука и образование
3 декабря 2024 г. 14:01
В Шуше прошел форум молодых ученых исламских стран

В Шуше прошел форум молодых ученых исламских стран, организованный Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и Министерством культуры.

Как сообщает находящийся в Шуше корреспондент Report, в мероприятии приняли участие вице-президент НАНА Дильгам Тагиев, начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров, председатель Совета молодых ученых и специалистов НАНА Эльмир Бабаев, а также другие официальные лица, иностранные гости и студенты Карабахского университета.

Вице-президент НАНА Дильгам Тагиев рассказал, что в Азербайджане действуют 134 научных учреждения, где работают 14 тысяч исследователей, большинство из которых - молодежь. Он также подчеркнул значимость города Шуша как культурной столицы Азербайджана и выразил поддержку проведению форума именно в этом городе.

Выступившие пожелали участникам форума успехов, выразили надежду на превосходные результаты мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada "SİNA - İslam ölkələrinin gənc alimlərinin forumu” keçirilib

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