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В Шуше пройдет первый республиканский фестиваль школьников

В Шуше пройдет первый республиканский фестиваль школьников 1 июня в Шуше пройдет заключительная концертная программа Республиканского фестиваля - конкурса искусств "Душа стремится в Карабах" среди школьников, посвященного "Году города Шуша".
Наука и образование
27 мая 2022 г. 15:03
В Шуше пройдет первый республиканский фестиваль школьников

1 июня в Шуше пройдет заключительная концертная программа Республиканского фестиваля - конкурса искусств "Душа стремится в Карабах" среди школьников, посвященного "Году города Шуша".

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Мероприятие состоится при содействии Министерства образования, Министерства культуры и Управления государственного заповедника города Шуша перед зданием Шушинской реальной школы.

На мероприятии будет организована выставка картин и ручных работ победителей конкурса, представлены литературно-художественные композиции, также состоится церемония награждения победителей фестиваля-конкурса.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada ilk respublika uşaq tədbiri keçiriləcək

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