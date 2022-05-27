В Шуше пройдет первый республиканский фестиваль школьников

1 июня в Шуше пройдет заключительная концертная программа Республиканского фестиваля - конкурса искусств "Душа стремится в Карабах" среди школьников, посвященного "Году города Шуша".

1 июня в Шуше пройдет заключительная концертная программа Республиканского фестиваля - конкурса искусств "Душа стремится в Карабах" среди школьников, посвященного "Году города Шуша".

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Мероприятие состоится при содействии Министерства образования, Министерства культуры и Управления государственного заповедника города Шуша перед зданием Шушинской реальной школы.

На мероприятии будет организована выставка картин и ручных работ победителей конкурса, представлены литературно-художественные композиции, также состоится церемония награждения победителей фестиваля-конкурса.