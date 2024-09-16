В Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс

В новом учебном году в Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс.

В новом учебном году в Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс.

Как сообщает Report , сегодня в Азербайджане начался 2024-2025 учебный год.

Первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме "Солидарность во имя зеленого мира".

В 2024-2025 учебном году по республике в первые классы приняты 132 тыс. 261 ребенок, в дошкольные подготовительные группы – 89 тыс.

Отметим, что в этом учебном году по ступени высшего образования впервые распахнут двери перед студентами Карабахский университет и Турецко-Азербайджанский университет.