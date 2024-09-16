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В Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс

В Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс В новом учебном году в Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 07:13
В Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс

В новом учебном году в Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс.

Как сообщает Report, сегодня в Азербайджане начался 2024-2025 учебный год.

Первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме "Солидарность во имя зеленого мира".

В 2024-2025 учебном году по республике в первые классы приняты 132 тыс. 261 ребенок, в дошкольные подготовительные группы – 89 тыс.

Отметим, что в этом учебном году по ступени высшего образования впервые распахнут двери перед студентами Карабахский университет и Турецко-Азербайджанский университет.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Xankəndi və Xocalıda tədris bərpa olunur

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