В новом учебном году в Шуше, Ханкенди и Ходжалы возобновляется образовательный процесс.
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Первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме "Солидарность во имя зеленого мира".
В 2024-2025 учебном году по республике в первые классы приняты 132 тыс. 261 ребенок, в дошкольные подготовительные группы – 89 тыс.
Отметим, что в этом учебном году по ступени высшего образования впервые распахнут двери перед студентами Карабахский университет и Турецко-Азербайджанский университет.