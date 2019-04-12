В бакинской школе прокомментировали информацию об избиении ученика учителем

Бакинская полная средняя школа № 321 прокомментировала информацию об избиении ученика учителем.

Как сообщили Report в школе, 12 апреля примерно в 11:30 ученик VII класса школы (имя школьника не раскрывается по определенным причинам) почувствовал себя плохо на уроке математики и упал.

"Падая, учащийся ударился головой.

Классный руководитель является родной тетей ученика. Как только это произошло, сразу же проинформировали родителей.

В школу вызвали скорую помощь. Отец ребенка поехал с ним в больницу. Руководство школы связалось с родителем, он сообщил, что ребенок чувствует себя хорошо.

Отметим, что у этого учащегося частые сильные головные боли, из-за чего родители неоднократно обращались к врачу.

По вопросу Управлением образования города Баку ведется служебное расследование. Об итогах расследования будет дана дополнительная информация", - говорится в информации школы.