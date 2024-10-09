В школе имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле сегодня первый учебный день

В полной средней школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраиле сегодня первый учебный день.

В полной средней школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраиле сегодня первый учебный день.

Как сообщает Report, в церемонии, посвященной началу занятий в учебном заведении, принимают участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев и другие официальные лица, школьный коллектив, жители города.

В школе, рассчитанной на 950 ученических мест, имеется 40 классных комнат и 5 административных помещений. Классные комнаты оснащены необходимыми учебными пособиями.

В учебном заведении созданы лаборатории химии, физики, биологии, кабинеты технологии и информатики, 4 кабинета STEAM, кабинет допризывной подготовки, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая.