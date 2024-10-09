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В школе имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле сегодня первый учебный день

В школе имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле сегодня первый учебный день В полной средней школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраиле сегодня первый учебный день.
Наука и образование
9 октября 2024 г. 11:02
В школе имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле сегодня первый учебный день

В полной средней школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраиле сегодня первый учебный день.

Как сообщает Report, в церемонии, посвященной началу занятий в учебном заведении, принимают участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев и другие официальные лица, школьный коллектив, жители города.

В школе, рассчитанной на 950 ученических мест, имеется 40 классных комнат и 5 административных помещений. Классные комнаты оснащены необходимыми учебными пособиями.

В учебном заведении созданы лаборатории химии, физики, биологии, кабинеты технологии и информатики, 4 кабинета STEAM, кабинет допризывной подготовки, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayıl şəhəri Mehdi Mehdizadə adına məktəbdə ilk dərs günü başlayıb

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