В школе города Ханкенди состоялось мероприятие по случаю первого учебного дня

В средней школе №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди состоялось мероприятие по случаю первого учебного дня.

В средней школе №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди состоялось мероприятие по случаю первого учебного дня.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, а также коллектив школы и родители учащихся.

Министр Амруллаев поздравил преподавательский состав и учеников школы. Он выразил уверенность в том, что выпускники этой школы внесут значимый вклад в развитие Азербайджана в будущем.

На мероприятии также выступили дочь национального героя Азербайджана Ширина Мирзоева – Айнур Мирзоева и преподаватели.

Отметим, что школа рассчитана на 624 ученических места. В настоящее время в ней зарегистрировано 296 учеников, работают 14 преподавателей.