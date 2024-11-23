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В школах с шестидневной неделей начались занятия после каникул

В школах с шестидневной неделей начались занятия после каникул 09:37
Наука и образование
23 ноября 2024 г. 09:46
В школах с шестидневной неделей начались занятия после каникул

Сегодня в общеобразовательных школах Азербайджана с шестидневной учебной неделей начались занятия после завершения осенних каникул.

Как сообщает Report, в школах с пятидневной учебной неделей уроки возобновятся 25 ноября.

Напомним, что осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях, за исключением специальных школ, длились с 12 по 22 ноября в связи с решением Кабинета Министров, связанным с проведением в Баку климатической конференции COP29. Таким образом, в средних школах осенние каникулы начались 8 ноября и завершатся 25 ноября, продолжаясь 17 дней.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən bəzi məktəblərdə dərslər başlayıb

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