В школах с шестидневной неделей начались занятия после каникул

09:37

Сегодня в общеобразовательных школах Азербайджана с шестидневной учебной неделей начались занятия после завершения осенних каникул.

Как сообщает Report, в школах с пятидневной учебной неделей уроки возобновятся 25 ноября.

Напомним, что осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях, за исключением специальных школ, длились с 12 по 22 ноября в связи с решением Кабинета Министров, связанным с проведением в Баку климатической конференции COP29. Таким образом, в средних школах осенние каникулы начались 8 ноября и завершатся 25 ноября, продолжаясь 17 дней.