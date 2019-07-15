Махаббат Велиева: В школах с нехваткой кадров не смотрят на возраст и приемный балл учителя

"Несмотря на то, что сегодня в некоторых школах страны 18 начальных классов, в них работают 26 учителей начальных классов. Для проведения оптимизации одним из путей является расторжение трудового договора с сотрудником, достигшим возрастного предела труда. В противном случаев невозможно сбалансировать учебные часы".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, среди достигших возрастного предела труда учителей одним из учитывающихся факторов является общее количество учебных часов в школе: "Некогда из-за безответственности работодателя на работу принимались дополнительные люди. Это было популярно в основном в районных и сельских школах. Так, в школе имеется 15 учебных часов, но работают трое учителей".

М.Велиева сказала, что при регулировании учебных часов одним из факторов является результат диагностического оценивания: "Если учебных часов мало и результат диагностического оценивания низкий, то нет никаких оснований оставлять этого учителя в школе. Если у учителя много часов, позволяет здоровье и есть государственные награды, мы допускаем исключения. Отмечу и другой момент. Например, если 64-летний учитель начальных классов взял класс, значит, он должен сдать начальный класс в 68 лет. Для сохранения преемственности мы продлеваем с этими учителями срок договора. Однако это не охватывает всех учителей. В местах, где ощущается нехватка кадров, не смотрят ни на возраст, ни на приемный балл".