Министр образования: В средних школах преподавание религии не предусмотрено

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"В средних школах Азербайджана не предусматривается введение нового предмета, связанного с религией".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, в соответствии с законодательством Азербайджана о стандартах образования, преподавание религии в средних школах не предусмотрено: "Давать знания в данной области при преподавании различных предметов в соответствии с возрастными категориями учащихся не означает преподавание религии. Предоставляется информация в связи с различными религиями. Некоторую информацию о религии можно встретить как в учебнике истории, так и в учебнике по предмету "Познание мира". Ничего нового здесь нет. С 2018 года, с начала введения новой системы куррикулума, информация о религии внесена лишь в вышеуказанные учебники".