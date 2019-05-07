Министр образования: В средних школах преподавание религии не предусмотрено

"В средних школах Азербайджана не предусматривается введение нового предмета, связанного с религией".
Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов.
По словам министра, в соответствии с законодательством Азербайджана о стандартах образования, преподавание религии в средних школах не предусмотрено: "Давать знания в данной области при преподавании различных предметов в соответствии с возрастными категориями учащихся не означает преподавание религии. Предоставляется информация в связи с различными религиями. Некоторую информацию о религии можно встретить как в учебнике истории, так и в учебнике по предмету "Познание мира". Ничего нового здесь нет. С 2018 года, с начала введения новой системы куррикулума, информация о религии внесена лишь в вышеуказанные учебники".
Samirə AbdullayevaАвтор новости