О нас
Аудио новости

В школах Баку пройдут мероприятия, посвященные "Году города Шуша"

В школах Баку пройдут мероприятия, посвященные "Году города Шуша" Подписан приказ Управления образования города Баку о мероприятиях в столичных учебных заведениях в связи с "Годом города Шуша".
Наука и образование
6 апреля 2022 г. 12:03
В школах Баку пройдут мероприятия, посвященные Году города Шуша

Подписан приказ Управления образования города Баку о мероприятиях в столичных учебных заведениях в связи с "Годом города Шуша".

Как сообщает Report, согласно приказу, в учебных заведениях планируется провести олимпиаду "Зефер", среди школьников - конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!", "Шуша - бьющееся сердце Карабаха".

Также в связи с "Годом города Шуша" планируется проведение совместных мероприятий образовательных учреждений, являющихся членами Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, местных и зарубежных школ, присоединившихся к инициативе "Школы-побратимы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı məktəblərində “Şuşa ili” ilə bağlı keçiriləcək tədbirlər müəyyənləşib

Другие новости из категории

НАНА проведет 27 апреля общее собрание
НАНА проведет 27 апреля общее собрание
6 апреля 2022 г. 12:28
Объявлен повторный прием заявок в вузы и колледжи
Объявлен повторный прием заявок в вузы и колледжи
6 апреля 2022 г. 12:13
Внесена ясность в вопрос невключения ряда специальностей в образовательные программы за рубежом
Внесена ясность в вопрос невключения ряда специальностей в образовательные программы за рубежом
6 апреля 2022 г. 11:22
Обнародовано число лиц, получивших ученую степень в прошлом месяце
Обнародовано число лиц, получивших ученую степень в прошлом месяце
6 апреля 2022 г. 11:16
Названа причина невключения медицинских специальностей в программу обучения за рубежом
Названа причина невключения медицинских специальностей в программу обучения за рубежом
6 апреля 2022 г. 11:03
Прием документов для обучения молодежи за рубежом стартует осенью
Прием документов для обучения молодежи за рубежом стартует осенью
6 апреля 2022 г. 10:28
В Азербайджане подготовлен список образовательных программ по престижным зарубежным вузам
В Азербайджане подготовлен список образовательных программ по престижным зарубежным вузам
5 апреля 2022 г. 19:47
В Азербайджане начался прием электронных документов в докторантуру
В Азербайджане начался прием электронных документов в докторантуру
5 апреля 2022 г. 18:47
В Азербайджане отклонены 27 обращений по признанию дипломов зарубежных вузов
В Азербайджане отклонены 27 обращений по признанию дипломов зарубежных вузов
5 апреля 2022 г. 17:54
ГЭЦ объявил прием студентов в колледжи
ГЭЦ объявил прием студентов в колледжи
5 апреля 2022 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi