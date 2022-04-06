В школах Баку пройдут мероприятия, посвященные "Году города Шуша"

Подписан приказ Управления образования города Баку о мероприятиях в столичных учебных заведениях в связи с "Годом города Шуша".

Подписан приказ Управления образования города Баку о мероприятиях в столичных учебных заведениях в связи с "Годом города Шуша".

Как сообщает Report, согласно приказу, в учебных заведениях планируется провести олимпиаду "Зефер", среди школьников - конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!", "Шуша - бьющееся сердце Карабаха".

Также в связи с "Годом города Шуша" планируется проведение совместных мероприятий образовательных учреждений, являющихся членами Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, местных и зарубежных школ, присоединившихся к инициативе "Школы-побратимы".