В школах Баку перенесены сроки весенних каникул подготовительных групп и начальных классов
- 23 апреля, 2026
В школах Баку в связи с предстоящей 17-22 мая 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13) изменены даты весенних каникул.
Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Согласно документу, подготовительные группы и начальные классы общеобразовательных школ будут отправлены на каникулы с 18 по 22 мая (вместо ранее запланированных дат 1–5 мая).
Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.
