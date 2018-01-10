В школах Баку начался процесс итогового оценивания первой половины 2017-2018 учебного года

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В общеобразовательных школах, подотчетных Управлению образования города Баку, началось большое суммативное оценивание по первой половине 2017-2018 учебного года, сообщили Report в пресс-службе управления.

Основная цель проведения оценивания – выявить способности школьников средствами, подготовленными на основе соответствующих стандартов, а также проверить их знания и умения.

Средства большого суммативного оценивания подготовлены комиссией, сформированной руководством учебных заведений.

Оценивание проводится профильными преподавателями под руководством соответствующей комиссии, созданной руководством учебных заведений.

Стоит отметить, что результаты большого суммативного оценивания заносятся в школьный журнал и будут учтены при подсчете годовых оценок школьника.