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    В школах Баку начался процесс итогового оценивания первой половины 2017-2018 учебного года

    Средства большого суммативного оценивания подготовлены комиссией, сформированной руководством учебных заведений

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В общеобразовательных школах, подотчетных Управлению образования города Баку, началось большое суммативное оценивание по первой половине 2017-2018 учебного года,  сообщили Report в пресс-службе управления. 

    Основная цель проведения оценивания – выявить способности школьников средствами, подготовленными на основе соответствующих стандартов, а также проверить их знания и умения.

    Средства большого суммативного оценивания подготовлены комиссией, сформированной руководством учебных заведений.

    Оценивание проводится профильными преподавателями под руководством соответствующей комиссии, созданной руководством учебных заведений.

    Стоит отметить, что результаты большого суммативного оценивания заносятся в школьный журнал и будут учтены при подсчете годовых оценок школьника.

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