В школах Азербайджана психологическую службу организуют по новым правилам

"Министерство образования Азербайджана представило в Кабинет министров новые правила организации психологической службы в школах".
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр образования Джейхун Байрамов.
По его словам, принятие новых правил будет способствовать повышению качества психологической службы:
"В эту работу будут вовлечены не только действующий психолог, а вся школьная команда, директор, классный руководитель, учителя. Это не легкий процесс".
Министр также внес ясность в вопрос заработной платы психологов: "Заработная плата психологов и ряда других работников образования устанавливается согласно тарифной ставке. В 2019 году зарплата психологов удвоилась и это не было связано с диагностическим оцениванием".