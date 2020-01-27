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В школах Азербайджана психологическую службу организуют по новым правилам

В школах Азербайджана психологическую службу организуют по новым прави
© Report

"Министерство образования Азербайджана представило в Кабинет министров новые правила организации психологической службы в школах".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, принятие новых правил будет способствовать повышению качества психологической службы:

"В эту работу будут вовлечены не только действующий психолог, а вся школьная команда, директор, классный руководитель, учителя. Это не легкий процесс".

Министр также внес ясность в вопрос заработной платы психологов: "Заработная плата психологов и ряда других работников образования устанавливается согласно тарифной ставке. В 2019 году зарплата психологов удвоилась и это не было связано с диагностическим оцениванием".

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