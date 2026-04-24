В школах Азербайджана запретили дарить подарки и цветы приглашенным гостям на "Последнем звонке"

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (ГАДОО) направило во все школы Азербайджана специальную инструкцию, регламентирующую порядок организации и проведения мероприятия "Последний звонок".

Как сообщает Report, в соответствии с данным документом, ответственность за организацию торжественного мероприятия возлагается на директора школы. Руководитель учреждения также лично отвечает за любые возможные негативные инциденты, которые могут произойти как в ходе мероприятия, так и после его завершения на школьной территории.

"Последний звонок" запланирован на 13 июня 2026 года, начало - в 09:00, продолжительность - не более двух часов.

Круг лиц, допущенных к участию в мероприятии, строго определен. В него входят родители или опекуны учеников 1-х и 11-х классов, представители структур управления образованием, заблаговременно назначенные сотрудники полиции для поддержания общественного порядка, представители местных исполнительных органов власти, а также семьи шехидов и ветераны, родители, вносящие значительный вклад в общественную жизнь школы.

Инструкция также содержит четкие требования относительно школьной формы, соблюдения дисциплины и внешнего вида учащихся. Разрешено использование звукового сопровождения с церемонией выноса государственного флага.

Сценарий мероприятия должен соответствовать национально-духовным ценностям и включать официальную и художественную части.

Особо подчеркивается, что для приглашенных представителей организаций не следует создавать какие-либо специальные условия приема, на столах допускается только питьевая вода. Вручение подарков и цветов им запрещено, а художественная часть должна проводиться исключительно силами школы.

ГАДОО утвердило указанные требования. В школах уже проводятся разъяснительные беседы с учениками, педагогическим составом и родителями.