В школах Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка"

В школах Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка"

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка" и обеспечением безопасности.

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В общеобразовательных учреждениях Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка" и обеспечением безопасности. Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство дошкольного и общего образования. Мониторинги по всей стране осуществляются при участии "Друга школьника". Целью мониторингов является проверка состояния реализации направленных в общеобразовательные учреждения инструкций в связи с мероприятиями по случаю "Последнего звонка", а также ознакомление с проделанной работой в направлении обеспечения безопасности учащихся. Мероприятия по случаю "Последнего звонка" пройдут в общеобразовательных учреждениях 14 июня. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram