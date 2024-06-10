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В школах Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка"

В школах Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка" В общеобразовательных учреждениях Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка" и обеспечением безопасности.
Наука и образование
10 июня 2024 г. 13:16
В школах Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией Последнего звонка

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка" и обеспечением безопасности.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Мониторинги по всей стране осуществляются при участии "Друга школьника".

Целью мониторингов является проверка состояния реализации направленных в общеобразовательные учреждения инструкций в связи с мероприятиями по случаю "Последнего звонка", а также ознакомление с проделанной работой в направлении обеспечения безопасности учащихся.

Мероприятия по случаю "Последнего звонка" пройдут в общеобразовательных учреждениях 14 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəktəblərdə "Son zəng"lə bağlı monitorinqlərə başlanılıb

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