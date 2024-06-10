В школах Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка"

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка" и обеспечением безопасности.
Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство дошкольного и общего образования.
Мониторинги по всей стране осуществляются при участии "Друга школьника".
Целью мониторингов является проверка состояния реализации направленных в общеобразовательные учреждения инструкций в связи с мероприятиями по случаю "Последнего звонка", а также ознакомление с проделанной работой в направлении обеспечения безопасности учащихся.
Мероприятия по случаю "Последнего звонка" пройдут в общеобразовательных учреждениях 14 июня.