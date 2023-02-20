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В школах Азербайджана стартовал пилотный проект по внедрению правил поведения учащихся

В школах Азербайджана стартовал пилотный проект по внедрению правил поведения учащихся В общеобразовательных учреждениях в Азербайджана стартовал пилотный проект по внедрению, разработанных правил поведения учащихся.
Наука и образование
20 февраля 2023 г. 12:20
В школах Азербайджана стартовал пилотный проект по внедрению правил поведения учащихся

В общеобразовательных учреждениях в Азербайджана стартовал пилотный проект по внедрению, разработанных правил поведения учащихся.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

На начальном этапе "Правила поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях" будут внедрены в более чем 300 отобранных школах. Пилотный проект в этих учреждениях, в которых обучаются свыше 322 тысяч учащихся, будет реализован до конца текущего учебного года.

Отметим, что, начиная с октября прошлого года, было организовано широкое обсуждение проекта "Правила регулирования поведения учащихся и взаимоотношений родителей и школы" с представителями общественности.

Проект документа был доработан в результате встреч с Общественным советом при Министерстве науки и образования, Министерством внутренних дел, ЮНИСЕФ, Государственным комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, неправительственными организациями и представителями педагогического сообщества, включая руководителей общеобразовательных учреждений, педагогов, психологов, а также родителей.

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