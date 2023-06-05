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В школах Азербайджана с нового учебного года внедрят новую форму

В школах Азербайджана с нового учебного года внедрят новую форму В школах Азербайджана с нового учебного года начнется внедрение новой школьной формы.
Наука и образование
5 июня 2023 г. 13:24
В школах Азербайджана с нового учебного года внедрят новую форму

В школах Азербайджана с нового учебного года начнется внедрение новой школьной формы.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

По его словам, все учащиеся должны носить единую школьную форму: "Школьную форму должен выбирать педагогический совет. В соответствии с выбранной формой должны проводиться подготовительные работы. В правилах ясно сказано, что форму выбирает совет. Он может отказаться от новой формы, и мы с уважением отнесемся к этому решению. Школьная форма должна соответствовать нормам, указанным в правилах. Никто не может выйти за рамки этих правил".

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