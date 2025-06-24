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В школах Азербайджана планируется преподавание китайского языка

В школах Азербайджана планируется преподавание китайского языка Министерство науки и образования намерено внедрить преподавание китайского языка в школах Азербайджана.
Наука и образование
24 июня 2025 г. 17:25
В школах Азербайджана планируется преподавание китайского языка

Министерство науки и образования намерено внедрить преподавание китайского языка в школах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VIII Международной образовательной конференции ADA.

Он подчеркнул, что приглашенных из других стран учителей необходимо обеспечить соответствующей зарплатой:

"В Азербайджане в этом отношении существует негибкая система. Мы хотим внедрить преподавание китайского языка в школах. Однако для этого в классе должно быть определенное количество учеников. К примеру, если не будет набрано 270 учащихся, то мы не сможем обеспечить выплату заработной платы учителю. Мы пытаемся устранить подобные проблемы".

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Версия на английском языке Chinese language might be taught in Azerbaijani schools
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məktəblərində Çin dilinin tədrisi planlaşdırılır 

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