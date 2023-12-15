​​​​​​​В школах Азербайджана начнут проводить онлайн-экзамены

В школах Азербайджана, где есть компьютеры и доступ в Интернет, можно будет проводить онлайн-экзамены, если количество участников не будет превышать 2 тыс. человек.

В школах Азербайджана, где есть компьютеры и доступ в Интернет, можно будет проводить онлайн-экзамены, если количество участников не будет превышать 2 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде заявила на XVI Съезде учителей Азербайджана.

По ее словам, подготовка и проведение онлайн-экзаменов с количеством участников более 2 тыс. человек требует большого количества времени: "Проект [о проведении онлайн-экзаменов] планируется реализовать совместно с Министерством науки и образования".