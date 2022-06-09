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В Шамахы заведующая детсадом и повар наказаны за грубое обращение с ребенком

В Шамахы заведующая детсадом и повар наказаны за грубое обращение с ребенком В Шамахы заведующая детским садом и повар наказаны за грубое обращение с ребенком.
Наука и образование
9 июня 2022 г. 14:17
В Шамахы заведующая детсадом и повар наказаны за грубое обращение с ребенком

В Шамахы заведующая детским садом и повар наказаны за грубое обращение с ребенком.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Нагорно-Ширванском региональном управлении образования.

В связи с распространившимися в социальных медиа кадрами, на которых повар детского сада №3 в Шамахы тянет за волосы ребенка, начато соответствующее разбирательство:

"В ходе разбирательства были получены объяснения заведующей детским садом, воспитательницы, повара и родителей Гюлары Асадовой (имя и фамилия условные). Съемка проводилась во время празднования в детском саду дня рождения одного из детей. На кадрах видно, как принесшая торт повар тянет за волосы ребенка, подошедшего к торту. Повару вынесен строгий выговор с последним предупреждением. Она принесла извинения за свой поступок. Родители ребенка не предъявили никаких жалоб. Заведующей детским садом сделано предупреждение за допущенные недочеты", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda uşağa qarşı zorakılığa görə bağça müdiri və aşpaz cəzalandırılıb

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