В Шамахы заведующая детсадом и повар наказаны за грубое обращение с ребенком

В Шамахы заведующая детским садом и повар наказаны за грубое обращение с ребенком.

В Шамахы заведующая детским садом и повар наказаны за грубое обращение с ребенком.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Нагорно-Ширванском региональном управлении образования.

В связи с распространившимися в социальных медиа кадрами, на которых повар детского сада №3 в Шамахы тянет за волосы ребенка, начато соответствующее разбирательство:

"В ходе разбирательства были получены объяснения заведующей детским садом, воспитательницы, повара и родителей Гюлары Асадовой (имя и фамилия условные). Съемка проводилась во время празднования в детском саду дня рождения одного из детей. На кадрах видно, как принесшая торт повар тянет за волосы ребенка, подошедшего к торту. Повару вынесен строгий выговор с последним предупреждением. Она принесла извинения за свой поступок. Родители ребенка не предъявили никаких жалоб. Заведующей детским садом сделано предупреждение за допущенные недочеты", - говорится в сообщении.