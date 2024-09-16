В Шамахы введена в эксплуатацию школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева

В селе Гаджигадирли Шамахинского района сдана в эксплуатацию средняя школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, здание средней школы было отстроено заново.
В учебном заведении смогут обучаться 132 учащихся.
В новом двухэтажном здании школы, состоящем из трех корпусов, имеются 10 классных комнат, лаборатории физики и химии, кабинеты информатики, военной подготовки, труда, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный зал и открытая спортивная площадка.
Отметим, что на прилегающей к школе территории проведены работы по благоустройству и озеленению.