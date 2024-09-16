В Шамахы введена в эксплуатацию школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева

В Шамахы введена в эксплуатацию школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева

В селе Гаджигадирли Шамахинского района сдана в эксплуатацию средняя школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

https://static.report.az/photo/f084d6b6-fe43-366d-b59b-a94bc22e84b2.jpg https://static.report.az/photo/f084d6b6-fe43-366d-b59b-a94bc22e84b2.jpg