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В Шамахы введена в эксплуатацию школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева

В Шамахы введена в эксплуатацию школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева В селе Гаджигадирли Шамахинского района сдана в эксплуатацию средняя школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 16:04
В Шамахы введена в эксплуатацию школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева

В селе Гаджигадирли Шамахинского района сдана в эксплуатацию средняя школа, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, здание средней школы было отстроено заново.

В учебном заведении смогут обучаться 132 учащихся.

В новом двухэтажном здании школы, состоящем из трех корпусов, имеются 10 классных комнат, лаборатории физики и химии, кабинеты информатики, военной подготовки, труда, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный зал и открытая спортивная площадка.

Отметим, что на прилегающей к школе территории проведены работы по благоустройству и озеленению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu tərəfindən Şamaxıda inşa olunan daha bir məktəb istifadəyə verilib

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