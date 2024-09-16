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В Шамахы состоялось открытие школы, построенной Фондом Гейдара Алиева

В Шамахы состоялось открытие школы, построенной Фондом Гейдара Алиева В селе Багирли Шамахинского района состоялось открытие школы, построенной Фондом Гейдара Алиева.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 11:31
В Шамахы состоялось открытие школы, построенной Фондом Гейдара Алиева

В селе Багирли Шамахинского района состоялось открытие школы, построенной Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, здание средней школы имени Фаига Шихалиева было отстроено заново.

Новое здание школы на 460 ученических мест уже сдано в эксплуатацию. Двухэтажное здание, состоящее из трех корпусов, имеет 21 классную комнату, физические, химические, биологические лаборатории, класс информатики, военной подготовки, мед кабинет, кабинеты трудовой подготовки, гардеробную, библиотеку, столовую, актовый и тренажерный залы, открытую спортивную площадку.

На территории школьного двора проведены работы по благоустройству и озеленению, высажены декоративные кустарники и деревья.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun Şamaxıda inşa etdirdiyi məktəbin açılışı olub

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