В Шахри Гюргане найдены останки двух затонувших кораблей XIX века

Останки двух затонувших кораблей XIX века и керамика средневековья найдены на территории исторического города Шахри Гюрган (затонувшего в результате поднятия уровня моря в середине XIV века) в Хазарском районе.
Об этом Report сообщили в Институте археологии, этнографии и антропологии НАНА.
Археологические исследования проведены Каспийской археологической экспедицией Института.
В состав экспедиции во главе с заведующим отделом Каспийской археологии Аббасом Сеидовым вошли доктор философии по истории Идрис Алиев, подводный археолог, водолаз Джейхун Алиев и другие научные сотрудники.
В будущем на данной территории планируется провести более обширные археологические исследования.