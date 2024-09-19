В Шахри Гюргане найдены останки двух затонувших кораблей XIX века

Останки двух затонувших кораблей XIX века и керамика средневековья найдены на территории исторического города Шахри Гюрган (затонувшего в результате поднятия уровня моря в середине XIV века) в Хазарском районе.

Останки двух затонувших кораблей XIX века и керамика средневековья найдены на территории исторического города Шахри Гюрган (затонувшего в результате поднятия уровня моря в середине XIV века) в Хазарском районе.

Об этом Report сообщили в Институте археологии, этнографии и антропологии НАНА.

Археологические исследования проведены Каспийской археологической экспедицией Института.

В состав экспедиции во главе с заведующим отделом Каспийской археологии Аббасом Сеидовым вошли доктор философии по истории Идрис Алиев, подводный археолог, водолаз Джейхун Алиев и другие научные сотрудники.

В будущем на данной территории планируется провести более обширные археологические исследования.