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В Шахри Гюргане найдены останки двух затонувших кораблей XIX века

В Шахри Гюргане найдены останки двух затонувших кораблей XIX века Останки двух затонувших кораблей XIX века и керамика средневековья найдены на территории исторического города Шахри Гюрган (затонувшего в результате поднятия уровня моря в середине XIV века) в Хазарском районе.
Наука и образование
19 сентября 2024 г. 12:43
В Шахри Гюргане найдены останки двух затонувших кораблей XIX века

Останки двух затонувших кораблей XIX века и керамика средневековья найдены на территории исторического города Шахри Гюрган (затонувшего в результате поднятия уровня моря в середине XIV века) в Хазарском районе.

Об этом Report сообщили в Институте археологии, этнографии и антропологии НАНА.

Археологические исследования проведены Каспийской археологической экспедицией Института.

В состав экспедиции во главе с заведующим отделом Каспийской археологии Аббасом Сеидовым вошли доктор философии по истории Идрис Алиев, подводный археолог, водолаз Джейхун Алиев и другие научные сотрудники.

В будущем на данной территории планируется провести более обширные археологические исследования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhri-Gürganda XIX əsrə aid iki batmış gəminin qalıqları tapılıb

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