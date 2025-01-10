В Шабране ученик 10 класса отчислен из школы за ранение другого подростка

В Шабране ученик 10 класса средней школы №1 исключен из учебного заведения за нанесение травм другому учащемуся.

В Шабране ученик 10 класса средней школы №1 исключен из учебного заведения за нанесение травм другому учащемуся.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Губа-Хачмазском региональном управлении образования.

Инцидент произошел утром 8 января за пределами школы. Между учениками 10 и 11 классов возник конфликт, в ходе которого десятиклассник нанес травмы второму подростку. Пострадавший школьник был госпитализирован и в настоящее время продолжает лечение.

В управлении отметили, что по заявлению родителей на педагогическом совете школы было принято решение исключить ученика из школы.

"Данный ученик и ранее демонстрировал поведение, не соответствующее правилам дисциплины учебного заведения. С ним и его семьей регулярно проводились профилактические беседы директором школы и психологом. Школьной администрации также поручено провести разъяснительные беседы с учащимися и педагогическим составом для восстановления здоровой психологической атмосферы", - заявили в управлении.