В Сети появилось видео с секретной американской ракетой - ВИДЕО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Вертолет телеканала ABC7 "случайно" пролетел над "странным объектом" на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, cоответствующее видео выложено в YouTube.

Ракета разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия. Компания не торопится распространяться о своих намерениях, известно лишь, что планируется создать самую легкую ракету.

Телеканалу удалось получить документ от местных властей, с которыми сотрудничает "безымянная компания". Согласно бумаге, название ракеты — Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза.