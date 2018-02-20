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    В Сети появилось видео с секретной американской ракетой - ВИДЕО

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Вертолет телеканала ABC7 "случайно" пролетел над "странным объектом" на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, cоответствующее видео выложено в YouTube.

    Ракета разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия. Компания не торопится распространяться о своих намерениях, известно лишь, что планируется создать самую легкую ракету.

    Телеканалу удалось получить документ от местных властей, с которыми сотрудничает "безымянная компания". Согласно бумаге, название ракеты — Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза.

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