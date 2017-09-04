В сентябре состоятся конференции сотрудников образования

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о проведении 5-12 сентября районных конференций педагогических работник в системе общего образования.

Как сообщает Report, целью подписания приказа является обсуждение актуальных вопросов образовательной сферы и подготовка соответствующих предложений на 2017-2018 учебный год.

Согласно приказу, двухдневная конференция будет состоять из пленарных и методических заседаний.

На пленарных заседаниях будут заслушаны доклады директоров районных (городских) отделов (управлений) образования на тему "Итоги 2016-2017 учебного года и предстоящие задачи".

На пленарных заседаниях выступят директора школ, заместители директоров, ведущие учителя, отличившиеся, заслужившие медали, поступившие вузы с высоким балом выпускники, представители НПО.

Предложения, высказанные на пленарных и методических заседаниях, будут обобщены и в конце сентября направлены в институт образования.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.