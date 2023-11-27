В семи школах Кюрдамира выявлены случаи заражения корью среди учащихся

В семи школах Кюрдамирского района выявлены случаи распространения кори среди учащихся, 9 детей госпитализированы.

В семи школах Кюрдамирского района выявлены случаи распространения кори среди учащихся, 9 детей госпитализированы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центрально-Аранском региональном управлении образования.

Сообщается, что случаи заражения зафиксированы среди учащихся общеобразовательных школ №1 города Кюрдамира, и в селах Атакишили, Сор-Сор, Пирили, Арабгубалы, Шильян и Гарасаггал Кюрдамирского района.

"Согласно информации, полученной из Кюрдамирской районной центральной больницы, 9 детей находятся на лечении в стационаре, лечение остальных школьников продолжается в амбулаторных условиях. Состояние всех инфицированных оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

В управлении образования также подчеркнули, что поскольку число инфицированных невелико, не было принято решение о закрытии общеобразовательных учреждений.

"Учебным заведениям были даны соответствующие указания для борьбы с распространением инфекции. Кроме того, рекомендуем немедленно обращаться в медицинские учреждения при выявлении симптомов болезни, а также своевременно проводить вакцинацию детей от кори", - сообщили в управлении.