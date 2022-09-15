В школе Агалы Зангиланского района спустя 29 лет прозвучит первый звонок

В средней школе села Агалы Зангиланского района, освобожденного от армянской оккупации, прозвучит первый звонок спустя 29 лет.

В средней школе села Агалы Зангиланского района, освобожденного от армянской оккупации, прозвучит первый звонок спустя 29 лет.

Как передает Report , для обучения в школе на 360 ученических мест зарегистрировано более 60 учеников.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев примет участие мероприятии, приуроченном к началу учебного года в школе.

Напомним, что 26 апреля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент проекта "Умное село", охватывающего села Агалы-I, II, III Зангиланского района. 27 мая состоялась церемония открытия первого этапа проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района. В церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

До оккупации в эту административную территорию входили 3 села. В тот период в Агалы-I проживало 40 семей (154 человека), в Агалы-II - 60 семей (245 человек), в Агалы-III - 161 семья (675 человек). В настоящее время общее количество семей в этих селах составляет 352 (1504 человека).

Первая группа жителей села Агалы вернулась на родину 19 июля 2022 года, а вторая группа – 7 и 10 сентября. Среди перемещенных лиц есть жители сел Агалы-I, II, III.