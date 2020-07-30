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В селе Зараган Габалинского района построят новую школу

В селе Зараган Габалинского района построят новую школу Для строительства нового здания общеобразовательной школы на 528 ученических мест в селе Зараган Габалинского района поручено выделить 1,5 миллиона манатов
Наука и образование
30 июля 2020 г. 17:23
В селе Зараган Габалинского района построят новую школу

Для строительства нового здания общеобразовательной школы на 528 ученических мест в селе Зараган Габалинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики поручено выделить министерству образования  1,5 миллиона манатов.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələnin Zarağan kəndində yeni məktəb binası tikiləcək

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