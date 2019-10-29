В селе Орта Ляки Агдашского района построят новое здание общеобразовательной школы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Орта Ляки Агдашского района".

Как сообщает Report, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 480 ученических мест в селе Орта Ляки Агдашского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено один миллион манатов.