В селе Кенгерли Агдамского района будет функционировать ясли-детский сад на 120 мест

В селе Кенгерли Агдамского района будет функционировать детский сад-ясли на 120 мест.

В селе Кенгерли Агдамского района будет функционировать детский сад-ясли на 120 мест.

Об этом сотруднику Report в Агдаме сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сяраби.

"Ясли-детский сад, который будет функционировать в селе Кенгерли, построен в соответствии с современными стандартами. Здание состоит из 1 подземного и 2 наземных этажей. В учреждении на 120 мест созданы все условия для занятий с малышами, их воспитания и развития в благоприятной среде. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием.

В яслях-детском саду будут функционировать 6 групп. На прилегающей территории создана детская площадка, установлены различные аттракционы и спортивное оборудование, проведены масштабные работы по благоустройству", - подчеркнула Л. Сяраби.