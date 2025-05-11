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В селе Кенгерли Агдамского района будет функционировать ясли-детский сад на 120 мест

В селе Кенгерли Агдамского района будет функционировать ясли-детский сад на 120 мест В селе Кенгерли Агдамского района будет функционировать детский сад-ясли на 120 мест.
Наука и образование
11 мая 2025 г. 13:33
В селе Кенгерли Агдамского района будет функционировать ясли-детский сад на 120 мест

В селе Кенгерли Агдамского района будет функционировать детский сад-ясли на 120 мест.

Об этом сотруднику Report в Агдаме сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сяраби.

"Ясли-детский сад, который будет функционировать в селе Кенгерли, построен в соответствии с современными стандартами. Здание состоит из 1 подземного и 2 наземных этажей. В учреждении на 120 мест созданы все условия для занятий с малышами, их воспитания и развития в благоприятной среде. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием.

В яслях-детском саду будут функционировать 6 групп. На прилегающей территории создана детская площадка, установлены различные аттракционы и спортивное оборудование, проведены масштабные работы по благоустройству", - подчеркнула Л. Сяраби.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın Kəngərli kəndində 120 yerlik körpələr evi - uşaq bağçası fəaliyyət göstərəcək

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