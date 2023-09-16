В Сальяне сдано в эксплуатацию здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева

В селе Шорсулу Сальянского района сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева новое здание школы на 300 ученических мест.

В селе Шорсулу Сальянского района сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева новое здание школы на 300 ученических мест.

Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии открытия школы приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева, Министерства науки и образования, исполнительной власти Сальянского района, преподаватели, представители общественности, учащиеся и их родители.

Строительство нового здания школы в селе Шорсулу Сальянского района является одним из проектов Фонда Гейдара Алиева в области образования. Средняя школа имени Н.Ибрагимова была построена в селе в 1962 году. Однако в связи с тем, что за минувший период здание пришло в непригодное для учебного процесса состояние, возникла необходимость в строительстве нового.

По инициативе фонда в ноябре прошлого года началось строительство нового двухэтажного здания на 300 ученических мест. Новое здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева в короткие сроки, сдано в эксплуатацию сегодня.

В школе созданы все необходимые условия для учащихся. Образовательное учреждение состоит из трех корпусов, имеет 13 классных комнат, лаборатории физики, химии, биологии, кабинеты информатики, военной подготовки, трудовой подготовки девочек и мальчиков, библиотеку, столовую, актовый и спортивный залы, открытую спортивную площадку. Школа также оснащена необходимой мебелью и оборудованием, наглядными пособиями для предметных кабинетов и лабораторий. Во дворе школы проведены работы по благоустройству.

Отметим, что за последние несколько лет по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальянском районе построены или капитально отремонтированы около 15 школ.

За последние три года фонд построил новые здания для школ в селах Арабгардашбейли, Гызылагадж, Ашагы Кюркянд и Гарабаглы.