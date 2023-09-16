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В Сальяне сдано в эксплуатацию здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева

В Сальяне сдано в эксплуатацию здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева В селе Шорсулу Сальянского района сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева новое здание школы на 300 ученических мест.
Наука и образование
16 сентября 2023 г. 12:07
В Сальяне сдано в эксплуатацию здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева

В селе Шорсулу Сальянского района сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева новое здание школы на 300 ученических мест.

Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии открытия школы приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева, Министерства науки и образования, исполнительной власти Сальянского района, преподаватели, представители общественности, учащиеся и их родители.

Строительство нового здания школы в селе Шорсулу Сальянского района является одним из проектов Фонда Гейдара Алиева в области образования. Средняя школа имени Н.Ибрагимова была построена в селе в 1962 году. Однако в связи с тем, что за минувший период здание пришло в непригодное для учебного процесса состояние, возникла необходимость в строительстве нового.

По инициативе фонда в ноябре прошлого года началось строительство нового двухэтажного здания на 300 ученических мест. Новое здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева в короткие сроки, сдано в эксплуатацию сегодня.

В школе созданы все необходимые условия для учащихся. Образовательное учреждение состоит из трех корпусов, имеет 13 классных комнат, лаборатории физики, химии, биологии, кабинеты информатики, военной подготовки, трудовой подготовки девочек и мальчиков, библиотеку, столовую, актовый и спортивный залы, открытую спортивную площадку. Школа также оснащена необходимой мебелью и оборудованием, наглядными пособиями для предметных кабинетов и лабораторий. Во дворе школы проведены работы по благоустройству.

Отметим, что за последние несколько лет по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальянском районе построены или капитально отремонтированы около 15 школ.

За последние три года фонд построил новые здания для школ в селах Арабгардашбейли, Гызылагадж, Ашагы Кюркянд и Гарабаглы.

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Версия на английском языке ФотоSchool built by Heydar Aliyev Foundation in Salyan’s Shorsulu village put into operation
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu tərəfindən Salyanın Şorsulu kəndində tikilən məktəb binası istifadəyə verilib

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