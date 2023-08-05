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В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью

В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью В Сальянском районе найдены остатки средневековой стены и предметы домашнего обихода.
Наука и образование
5 августа 2023 г. 15:17
В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью

В Сальянском районе найдены остатки средневековой стены и предметы домашнего обихода.

Как сообщает аранское бюро Report, сотрудники Института археологии, этнографии и антропологии и Министерства культуры провели мониторинг памятников, зарегистрированных в районе.

Сообщается, что в древнем поселении Гырхчыраг были обнаружены остатки стены.

По словам заведующего отделом “Коллекция археологических памятников” института Микаила Мустафаева, помимо остатков стен, на территории Гырхчырага были обнаружены глазурованная и неглазурованная керамика, светильники разных размеров и другие образцы материальной культуры.

История этой территории относится к XII-XVI векам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda orta əsrlərə aid məişət əşyaları aşkarlanıb

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