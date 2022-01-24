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В Сабирабаде после капремонта открылась средняя школа

В Сабирабаде после капремонта открылась средняя школа В селе Низами Сабирабадского района после капитального ремонта открылась полная средняя школа им. Миргусейна Мамедова.
Наука и образование
24 января 2022 г. 11:56
В Сабирабаде после капремонта открылась средняя школа

В селе Низами Сабирабадского района после капитального ремонта открылась полная средняя школа им. Миргусейна Мамедова.

Как передает Аранское бюро Report, в открытии принял участие министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Капитальный ремонт в двухэтажной школе на 620 мест начался из-за аварийного состояния здания. В школе работает 41 учитель, обучение проходят около 500 учащихся.

После ремонта в пользование сданы химическая, биологическая и физическая лаборатории, предметные кабинеты, спортивный зал и компьютерная комната.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabirabadda orta məktəbin əsaslı təmirdən sonra açılışı olub

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