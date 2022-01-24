В Сабирабаде после капремонта открылась средняя школа

В селе Низами Сабирабадского района после капитального ремонта открылась полная средняя школа им. Миргусейна Мамедова.

В селе Низами Сабирабадского района после капитального ремонта открылась полная средняя школа им. Миргусейна Мамедова.

Как передает Аранское бюро Report, в открытии принял участие министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Капитальный ремонт в двухэтажной школе на 620 мест начался из-за аварийного состояния здания. В школе работает 41 учитель, обучение проходят около 500 учащихся.

После ремонта в пользование сданы химическая, биологическая и физическая лаборатории, предметные кабинеты, спортивный зал и компьютерная комната.