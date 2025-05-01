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В ряде учебных заведений отменен конкурсный отбор при приеме в первый класс

В ряде учебных заведений отменен конкурсный отбор при приеме в первый класс В ряде учебных заведений отменен конкурсный отбор при приеме в первый класс
Наука и образование
1 мая 2025 г. 14:02
В ряде учебных заведений отменен конкурсный отбор при приеме в первый класс

В некоторых учебных заведений Азербайджана отменен этап конкурсного отбора при приеме учащихся в первый класс.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Агентство по дошкольному и общему образованию.

Конкурс отменен в школе-лицее "Анкара", классической гимназии №160 и технико-гуманитарном лицее имени И.Гаджиева "Терегги". В эти учреждения прием будет осуществляться только на основе приоритетов и в свободном порядке.

В приоритетные учебные заведения в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Абшероне прием заявок в школы с обучением на азербайджанском языке продлится с 6 мая по 5 июня, на других языках — с 17 июня по 17 июля.

В эти даты заявления будут приниматься на основе приоритета. Впоследствии прием в эти школы будет осуществляться в свободном порядке.

Процесс приема завершится 12 сентября 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi təhsil müəssisələrində I siniflərə şagird qəbulu üzrə müsabiqə mərhələsi ləğv olunub

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