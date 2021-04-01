В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы

С 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района планируется организовать учебный и учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме.
Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.
"В текущих условиях пандемии со следующей недели планируется введение новых норм, касающихся организации обучения", - сообщили в министерстве.
В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.