В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы

В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований

С 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района планируется организовать учебный и учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.

"В текущих условиях пандемии со следующей недели планируется введение новых норм, касающихся организации обучения", - сообщили в министерстве.

В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.