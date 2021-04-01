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В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы

В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований
Наука и образование
1 апреля 2021 г. 15:40
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы

С 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района планируется организовать учебный и учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.

"В текущих условиях пандемии со следующей недели планируется введение новых норм, касающихся организации обучения", - сообщили в министерстве.

В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

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