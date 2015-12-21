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    ​В российских музеях обнаружены относящиеся к Азербайджану флаги - ФОТО

    В музее хранятся экпонаты, относщиеся к периоду от второй половины XIX века до наших дней

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В российских музеях обнаружены относящиеся к Азербайджану флаги.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального музея истории Азербайджана.

    Отмечается, что научный работник музея, доктор философии по историческим наукам Парвин Гезалов обнаружил в Государственном центральном музее современной истории России несколько относящихся к Азербайджану знамен. Это - необходимые факты, связанные с историей государственности Азербайджана и атрибутами государственности.

    В результате исследований среди экспонатов музея также обнаружили несколько относящихся к истории советского периода Азербайджана переходящих знамен.

    Отметим, что в данном музее, считающемся одним из самых крупных российских центров по исследованиям современной истории, хранятся представляющие важное историческое значение экспонаты, относящиеся к периоду от второй половины XIX века до наших дней. 

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