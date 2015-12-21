​В российских музеях обнаружены относящиеся к Азербайджану флаги - ФОТО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В российских музеях обнаружены относящиеся к Азербайджану флаги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального музея истории Азербайджана.

Отмечается, что научный работник музея, доктор философии по историческим наукам Парвин Гезалов обнаружил в Государственном центральном музее современной истории России несколько относящихся к Азербайджану знамен. Это - необходимые факты, связанные с историей государственности Азербайджана и атрибутами государственности.

В результате исследований среди экспонатов музея также обнаружили несколько относящихся к истории советского периода Азербайджана переходящих знамен.

Отметим, что в данном музее, считающемся одним из самых крупных российских центров по исследованиям современной истории, хранятся представляющие важное историческое значение экспонаты, относящиеся к периоду от второй половины XIX века до наших дней.