В России зарегистрировали препарат от коронавируса "Мир-19"

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Мир-19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Мир-19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе российского агентства.

"22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Мир-19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доклинические исследования препарата показали снижение коронавирусной нагрузки в 10 раз. Утверждается, что в ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата: он не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.

Также препарат исследовался в стационаре в красной зоне у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19, где была доказана эффективность препарата в сравнении со стандартной терапией.

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. В сообщении отмечается, что он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.