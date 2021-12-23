О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России зарегистрировали препарат от коронавируса "Мир-19"

В России зарегистрировали препарат от коронавируса "Мир-19" Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Мир-19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России.
Наука и образование
23 декабря 2021 г. 00:18
В России зарегистрировали препарат от коронавируса Мир-19

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Мир-19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе российского агентства.

"22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Мир-19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доклинические исследования препарата показали снижение коронавирусной нагрузки в 10 раз. Утверждается, что в ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата: он не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.

Также препарат исследовался в стационаре в красной зоне у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19, где была доказана эффективность препарата в сравнении со стандартной терапией.

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. В сообщении отмечается, что он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности
МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности
22 декабря 2021 г. 22:15
Байрамов: Зангезурский коридор создает возможности для стран региона
Байрамов: Зангезурский коридор создает возможности для стран региона
22 декабря 2021 г. 21:35
Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны
Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны
22 декабря 2021 г. 20:43
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
22 декабря 2021 г. 03:33
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
21 декабря 2021 г. 18:37
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
21 декабря 2021 г. 14:44
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
21 декабря 2021 г. 10:58
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
20 декабря 2021 г. 22:12
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi