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В России втрое снизилось число кандидатов наук

В России втрое снизилось число кандидатов наук В России с 2010 года почти втрое сократилось число новых кандидатов наук.
Наука и образование
13 декабря 2023 г. 02:54
В России втрое снизилось число кандидатов наук

В России с 2010 года почти втрое сократилось число новых кандидатов наук.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом заявил ректор Московского государственного университета имени М.Ломоносова Виктор Садовничий.

По его словам, если в 2010 году число кандидатских диссертаций, защищенных в российских вузах, составляло 33 700, то в прошлом году их было зафиксировано всего 11 400, а в целом в последние годы число новых кандидатов наук сокращается на 9 процентов в год.

Кроме того, он отметил, что снизилось и число аспирантов: с 2010 года - на 30 процентов.

В начале декабря Владимир Путин заявил об отсутствии средств на расширение программы поддержки молодых ученых. Выступая на встрече с ними, президент России сказал, что расширение потребовало бы денег из федерального бюджета, а найти их в ближайшее время "будет непросто".

За три дня до этого Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, согласно которому расходы на армию будут увеличены почти на 70%, а их доля от всех бюджетных трат, почти 30%, станет рекордной со времен СССР. При этом финансирование научных исследований будет урезано вдвое.

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