​В России предупредили о мощнейшей за полтора года магнитной буре

На Земле началась самая крупная за полтора - два года магнитная буря.

Как передает Report, об этом РИА Новости рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Ученый уточнил, что это связано с активностью Солнца. "Это событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи", - добавил С.Богачев.

При этом научный специалист сказал, что бывают и более серьезные магнитные бури.

"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в 10-20 лет. Это не рекордное событие", - пояснил он.

Активность началась во вторник около семи утра по бакинскому времени и продлится до вечера. Нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее ночи.

"В данный момент событие проходит через свой максимум", - сказал С.Богачев, порекомендовав метеочувствительным людям быть осторожными.