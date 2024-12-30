В России из-за санкций сорвался запуск одного из крупнейших научных проектов

Санкции за войну с Украиной помешали России ввести в эксплуатацию синхротрон "Сибирского кольцевого источника фотонов" (СКИФ), который должны были запустить 31 декабря 2024 года.
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О необходимости перенести запуск объекта ранее
"В 2022 году ситуация изменилась, и мы этому даже рады, потому что это был вызов, возможность попробовать свои силы как инженерам-исследователям Института ядерной физики СО РАН, так и новосибирским предприятиям, которые с удовольствием включились в кооперацию по решению этой задачи", — заявил Травников.
Он заверил, что задача импортозамещения была выполнена и отечественные разработчики «изготовили то, что в стране не изготавливалось или вообще никогда, или как минимум в последние 30 лет». Однако пока что на площадке СКИФа запустили только линейный ускоритель. Завершение монтажа остальных элементов, наладка и первые исследования на станциях состоятся в 2025 году, пообещал Травников.
Центр коллективного пользования СКИФ строят рядом с наукоградом Кольцово под Новосибирском. Его задумали еще в 2018 году и включили в национальный проект "Наука и университеты", в рамках которого президент РФ Владимир Путин обещал совершить технологический прорыв и сделать каждую вторую компанию в стране инновационной. СКИФ называли первым в мире источником синхротронного излучения с энергией 3 ГэВ, а на его станциях планировали заниматься расшифровкой структуры биополимеров, изучением живых организмов, механизмов передачи наследственной информации и созданием новых материалов. Общая площадь 34 зданий и сооружений объекта составит 86,8 тыс. м². Летом 2022 года сообщалось, что на проект выделят более 47 млрд рублей. При этом запуск СКИФа откладывают уже второй раз. Изначально его должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году.
В июне проект был готов лишь на 40%, в результате им заинтересовалась прокуратура. В пресс-службе СКИФа признавали, что санкции заблокировали поставки с Запада. Оператор проекта говорил, что теперь за рубежом закупается лишь 5% оборудования для экспериментальных станций синхротрона, а среди импортеров остались только "дружественные" страны — Индия и Китай.