В России из-за санкций сорвался запуск одного из крупнейших научных проектов

Санкции за войну с Украиной помешали России ввести в эксплуатацию синхротрон "Сибирского кольцевого источника фотонов" (СКИФ), который должны были запустить 31 декабря 2024 года.

Санкции за войну с Украиной помешали России ввести в эксплуатацию синхротрон "Сибирского кольцевого источника фотонов" (СКИФ), который должны были запустить 31 декабря 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, правительство РФ распорядилось отложить этот срок на год.

О необходимости перенести запуск объекта ранее сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он объяснил это санкционным давлением и тем, что после выхода зарубежных партнеров из проекта российским ученым пришлось разрабатывать некоторые системы с нуля и без доступа к иностранному оборудованию.

"В 2022 году ситуация изменилась, и мы этому даже рады, потому что это был вызов, возможность попробовать свои силы как инженерам-исследователям Института ядерной физики СО РАН, так и новосибирским предприятиям, которые с удовольствием включились в кооперацию по решению этой задачи", — заявил Травников.

Он заверил, что задача импортозамещения была выполнена и отечественные разработчики «изготовили то, что в стране не изготавливалось или вообще никогда, или как минимум в последние 30 лет». Однако пока что на площадке СКИФа запустили только линейный ускоритель. Завершение монтажа остальных элементов, наладка и первые исследования на станциях состоятся в 2025 году, пообещал Травников.

Центр коллективного пользования СКИФ строят рядом с наукоградом Кольцово под Новосибирском. Его задумали еще в 2018 году и включили в национальный проект "Наука и университеты", в рамках которого президент РФ Владимир Путин обещал совершить технологический прорыв и сделать каждую вторую компанию в стране инновационной. СКИФ называли первым в мире источником синхротронного излучения с энергией 3 ГэВ, а на его станциях планировали заниматься расшифровкой структуры биополимеров, изучением живых организмов, механизмов передачи наследственной информации и созданием новых материалов. Общая площадь 34 зданий и сооружений объекта составит 86,8 тыс. м². Летом 2022 года сообщалось, что на проект выделят более 47 млрд рублей. При этом запуск СКИФа откладывают уже второй раз. Изначально его должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В июне проект был готов лишь на 40%, в результате им заинтересовалась прокуратура. В пресс-службе СКИФа признавали, что санкции заблокировали поставки с Запада. Оператор проекта говорил, что теперь за рубежом закупается лишь 5% оборудования для экспериментальных станций синхротрона, а среди импортеров остались только "дружественные" страны — Индия и Китай.