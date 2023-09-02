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В России анонсировали запуск миссии на спутник Марса после 2030 года

В России анонсировали запуск миссии на спутник Марса после 2030 года Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина (входит в «Роскосмос») намерено после 2030 года запустить российскую межпланетную станцию «Бумеранг». Она должна доставить грунт со спутника Марса Фобос.
Наука и образование
2 сентября 2023 г. 07:14
В России анонсировали запуск миссии на спутник Марса после 2030 года

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина (входит в "Роскосмос") намерено после 2030 года запустить российскую межпланетную станцию "Бумеранг". Она должна доставить грунт со спутника Марса Фобос.

Как передает Report, о сроках говорится в материалах предприятия, с которыми ознакомился ТАСС. Первый этап экспедиции предполагает исследование и Марса, и двух его спутников "дистанционными и контактными методами". Основными задачами называется посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации и доставка образцов вещества Фобоса на Землю.

Было известно, что "Бумеранг" должен доставить около 600 граммов грунта. В 2016 году предполагалось участие в проекте Европейского космического агентства, но оно отказалось от сотрудничества с РФ после вторжения войск в Украину.

Ожидается, что аппарат будет запущен с космодрома Восточный с помощью "Ангары". Его вес составит 6,5 т. "Бумеранг" должен выйти на орбиты вокруг Марса, Фобоса и Деймоса и провести их дистанционное изучение. После этого устройство должно совершить мягкую посадку на Фобос и взять образцы. Планируется, что к Земле отправится возвращаемый аппарат, который должен приземлиться на территории России.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya uğursuz Ay ekspedisiyasından sonra Marsın peyki Fobosu hədəfə alıb

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