В рейтинге Times Higher Education Impact 2025 впервые представлены 28 азербайджанских вузов

В рейтинге Times Higher Education Impact 2025 впервые представлены 28 азербайджанских вузов

Впервые 28 азербайджанских университетов представлены в рейтинге "Times Higher Education Impact 2025".

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

В ведомстве отметили, что данный рейтинг оценивает деятельность университетов по 18 рейтинговым таблицам, включая 17 направлений и общий рейтинг, основанный на Целях устойчивого развития (ЦУР) ООН.

В этом году число азербайджанских университетов, представленных в указанном рейтинге, увеличилось с 18 до 28, что означает рост в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Из указанных 28 университетов 25 входят в общую рейтинговую таблицу.

Количество вузов, вошедших в рейтинг, составляет около 60% от действующих в стране высших учебных заведений. Для сравнения, в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии этот показатель в среднем колеблется в пределах 5-35%. В этом контекте результат Азербайджана особенно примечателен как в региональном, так и в международном контексте.

Бакинский государственный университет и Университет Хазар показали наивысший результат по стране в общем рейтинге, расположившись в диапазоне 401-600. Азербайджанский государственный экономический университет и Бакинская высшая школа нефти занимают второе место по стране в общем рейтинге (диапазон 801-1000).

В целом, Азербайджан сохраняет позицию регионального лидера в этом рейтинге по 5 ЦУР. Особенно по направлениям ЦУР 1 - Ликвидация нищеты и ЦУР 10 - Сокращение неравенства, азербайджанские университеты вошли в ТОП-60 в мире.