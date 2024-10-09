В рейтинг лучших вузов мира вошло второе учебное заведение из Азербайджана

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности стал вторым учебным заведением страны, вошедшим в рейтинг лучших вузов мира THE World University Rankings.

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности стал вторым учебным заведением страны, вошедшим в рейтинг лучших вузов мира THE World University Rankings.

Как передает Report , об этом сообщило Государственное агентство по науке и высшему образованию.

До этого в рейтинге значился Бакинский государственный университет.

Отметим, что в направлении повышения конкурентоспособности высшего образования в стране и создания передовых исследовательских университетов с мая продолжается стратегическое партнерство между Министерством науки и образования Азербайджана и Международным рейтинговым агентством Times Higher Education (THE).

"Очень приятно видеть, что Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности вошел в крупнейший и наиболее всеобъемлющий глобальный рейтинг университетов мира. Азербайджан поставил очень серьезные стратегические цели для развития высшего образования. Мы надеемся, что эта решимость способствует увеличению числа и укреплению позиций высших учебных заведений страны в "Рейтинге лучших университетов мира THE" и "Рейтинге влияния THE", - отметил главный директор по глобальным вопросам THE Фил Бати.