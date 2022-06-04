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В региональных детских учреждениях выявлены недочеты

В региональных детских учреждениях выявлены недочеты Члены Национальной превентивной группы омбудсмена посетили детские учреждения в регионах.
Наука и образование
4 июня 2022 г. 15:31
В региональных детских учреждениях выявлены недочеты

Члены Национальной превентивной группы омбудсмена посетили детские учреждения в регионах.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, посещения состоялись в рамках "Месячника прав человека".

Члены группы посетили детские учреждения в Гяндже, Геранбойском районе, Загатале и Губе. Целью посещений была проверка условий содержания детей различных возрастных групп, обращения сотрудников с ними, обеспечение прав детей.

С целью изучения вопросов обращения были проведены индивидуальные и групповые беседы с руководством и сотрудниками учреждений, работающими там психологами и другими квалифицированными специалистами, а также случайно отобранными детьми.

Руководителям учреждений даны рекомендации по устранению выявленных в ходе проверок недостатков, с сотрудниками учреждений проведены беседы для предотвращения случаев дурного обращения с детьми.

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