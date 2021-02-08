В регионах возобновляется традиционная форма обучения в старших классах

С сегодняшнего дня занятия в I-IX классах будут проводиться 5 раз в неделю в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах и регионах Азербайджана, где проектная вместимость и плотность учеников позволяют сохранять физическую (социальную) дистанцию (не менее 1,5 метра) между студентами.
В регионах возобновляется традиционная форма обучения в старших классахВ регионах возобновляется традиционная форма обучения в старших классах С сегодняшнего дня занятия в I-IX классах будут проводиться 5 раз в неделю в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах и регионах Азербайджана, где проектная вместимость и плотность учеников позволяют сохранять физическую (социальную) диста
Наука и образование
8 февраля 2021 г. 01:17
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Версия на азербайджанском языке Bu gündən bəzi məktəblərdə yuxarı siniflərdə əyani dərslər başlayır