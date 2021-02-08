В регионах возобновляется традиционная форма обучения в старших классах

С сегодняшнего дня занятия в I-IX классах будут проводиться 5 раз в неделю в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах и регионах Азербайджана, где проектная вместимость и плотность учеников позволяют сохранять физическую (социальную) диста

С сегодняшнего дня занятия в I-IX классах будут проводиться 5 раз в неделю в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах и регионах Азербайджана, где проектная вместимость и плотность учеников позволяют сохранять физическую (социальную) дистанцию ​​(не менее 1,5 метра) между студентами.