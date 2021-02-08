О нас
Report Georgia
Аудио новости

В регионах возобновляется традиционная форма обучения в старших классах

В регионах возобновляется традиционная форма обучения в старших классах С сегодняшнего дня занятия в I-IX классах будут проводиться 5 раз в неделю в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах и регионах Азербайджана, где проектная вместимость и плотность учеников позволяют сохранять физическую (социальную) диста
Наука и образование
8 февраля 2021 г. 01:17
В регионах возобновляется традиционная форма обучения в старших классах

С сегодняшнего дня занятия в I-IX классах будут проводиться 5 раз в неделю в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах и регионах Азербайджана, где проектная вместимость и плотность учеников позволяют сохранять физическую (социальную) дистанцию ​​(не менее 1,5 метра) между студентами.

Как передает Report, в общеобразовательных учреждениях, где проектная вместимость и плотность учащихся не позволяют соблюдать физического (социального) расстояния между учащимися (не менее 1,5 метра), в I-IX классах обучение будет проходить 3 раза в неделю.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən bəzi məktəblərdə yuxarı siniflərdə əyani dərslər başlayır

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
4 февраля 2021 г. 13:34
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi